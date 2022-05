Su paso por Boca fue fugaz pero aún es recordado por lo que sucedió después. Tas sus 9 partidos oficiales en el conjunto azul y oro, fue cedido a préstamo en dos ocasiones a otros clubes del fútbol argentino y no volvió a ganar terreno en el Xeneize. Y cuando regresó, ya era tarde: terminó yéndose libre.

Su salida generó una polémica porque se dio tras un cambio de comisión directiva y una problemática en su contrato. Finalmente el jugador se fue a Europa sin dejarle dinero al club y eso provocó una polémica interna. Ahora, consolidado en el Udinese de Italia y seguido de cerca por varios gigantes, Nahuel Molina recordó su etapa en Boca.

"A Boca le debo muchísimo. Desde que llegué me enamoré del club: del estadio, de la gente, de la pensión en la que viví... Tengo recuerdos hermosos", mencionó el lateral en el Diario Marca. Pero aclaró: "Es cierto que me hubiera gustado jugar mucho más. No me dieron esa oportunidad o no me la generé... y me tocó salir. Creo que fue la decisión correcta".

Sobre la elección de Udinese en aquel momento (mediados del 2020), Molina mencionó: "En cuanto mi representante me habló de Udinese, contesté: 'Quiero ir'". "Tenía unas expectativas muy altas, pero el club las ha superado. Me encantan las instalaciones y lo organizado que es el club. Desde que llegué me sentí muy cómodo y eso se demuestra también a la hora de jugar", sentenció.