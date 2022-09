Si bien el mercado de pases en el fútbol argentino finalizó el 7 de agosto, en Europa recién cerró el 31 del mismo mes, hace menos de una semana. Sin embargo, el TMS (Sistema de correlación de transferencias por sus siglas en inglés) de varias ligas aún sigue abierto y el de Turquía es uno de ellos.

Es por eso que días posteriores a la culminación oficial del mercado en casi todos los países del viejo continente, desde la Superliga turca siguen fichando futbolistas, y justamente allí es el nuevo destino de un futbolista de Boca, siendo este Jorman Campuzano. El colombiano se fue cedido al Giresunspor, equipo que se encuentra en mitad de tabla de aquel campeonato.

Antes de marcharse al fútbol europeo, el volante central firmó la extensión de su contrato, ya que el mismo expiraba en junio del 2023, por lo que sin renovar, no iba a ser prestado, debido a que sino, apenas regresaba iba a quedar como agente libre. Ya con el gancho puesto sobre el papel, era cuestión de días para que se haga oficial su partida a Turquía. Y si bien aún ninguno de los dos clubes lo confirmaron, el propio Campuzano hizo oficial su salida al despedirse de algunos de sus compañeros, algo que ya hizo a modo de recuerdo debido a que ya partió rumbo al país bicontinental.

Compartiendo una historia en su Instagram junto con Aaron Molinas y Pol Fernández, Campuzano se despidió de ambos volantes con peculiares apodos para cada uno de ellos en el sentido mensaje de adiós. "Hasta que nos volvamos a encontrar panitas, Jopo y barba de chivo. Los quiero mucho", escribió el colombiano, haciendo una clara referencia a sus estilo de cortes de pelo y vello facial de Pol y Aaron respectivamente.

Antes de tomarse el avión rumbo a Turquía, Campuzano se expresó sobre su salida hace solo días: "Muchos recuerdos lindos y duros. El objetivo era la Libertadores y tuvimos la semifinal con Santos, la perdimos con Miguel en uno de mis mejores momentos. En Boca pasé el mejor momento de mi vida, que es ser padre, pero también me tocó perder uno de mis bebes. El accidente fue muy fuerte, durante unos días quedé raro con eso, Miguel lo notó y me dijo que tenía que dejarlo atrás. Fueron muchas cosas. No son excusas, de acá me llevo lo mejor, muchos compañeros. De todas maneras no me voy del todo, hasta que el club no vea mi talento y haga uso de la opción de compra". Por lo menos por la próxima temporada, el colombiano jugará en el Giresunspor.