El 2021 para Boca fue con muchísimos cambios en el plantel. Entre el mercado de principio de año y el de cambio de semestre, más de 15 jugadores emigraron de La Boca. Algunos se fueron con el agradecimiento de los hinchas xeneizes, mientras que otros con más indiferencia.

Con Franco Soldano, el caso es el segundo. El delantero no tuvo un buen paso por Boca, donde convirtió solo 5 goles en 51 partidos siendo centroatacante, y por eso no tiene el mejor de los recuerdos en el incosciente colectivo de los fanáticos xeneizes.

Tras este paso por Boca, cuando ya no jugaba en el equipo de la Ribera tuvo unos polémicos dichos sobre el presente del club cuando no había arrancado bien en el campeonato, donde dijo: "Hoy veo las estadísticas y Boca hace no sé cuántos partidos que no hace un gol o que no patea al arco y yo ya no estoy más en el club como para que me echen la culpa a mí, entonces analicemos cuál es el problema".

Lo cierto es que después de su estadía de casi dos años en Boca, Soldano está jugando para el Fuenlabrada de la segunda división de España, donde acumula 13 partidos jugados y no convirtió goles. Y en relación a esta actualidad de su carrera, hoy se hizo noticia nuevamente por un insólito hecho.

El periodista Manuel Olivari escribió en Twitter: "Están jugando Sporting vs Fuenlabrada por la 2da de España. Fuenlabrada está 20 de 22 en la tabla. Es el equipo menos goleador del torneo. Tiene 9 bajas, por lo que presentó 7 suplentes. Uno de ellos es Franco Soldano". El ex Boca no está siendo titular en su equipo, y en este partido ante el Sporting Gijón, ingresó a los 85 minutos en el encuentro que terminó empatado 1 a 1.