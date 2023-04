Un ex jugador del Xeneize que fue multicampeón con el club, reveló que estuvo cerca de regresar, pero que Alfaro, DT de ese momento, eligió a otro delantero.

50 partidos disputados, con 27 victorias, 16 empates y 7 derrotas marcan el paso de Gustavo Alfaro como entrenador de Boca desde el 2018 al 2020, en donde ganó la Supercopa Argentina 2018, y fue criticado por las incorporaciones de algunos jugadores, como fue el caso de Franco Soldano.

En díalogo con el programa Líbero de TyC Sports, Mauro Boselli el delantero que juega en Estudiantes de La Plata, en donde le marcó en el último partido al equipo de La Ribera y que salió de las inferiores del Xeneize, en donde ganó tanto la Copa Sudamericana 2005 como la Copa Libertadores 2007, reveló el motivo por el cual no tuvo otra etapa en Boca.

"En un momento hablaron con mi representante, cuando yo estaba en Corinthians. El entrenador en ese momento, que era Gustavo Alfaro eligió la opción de Franco Soldano. Sé que mi representante habló. Creo que lo contacto Nicolás Burdisso", comentó sobre su frustrada vuelta a Boca.

Además, reconoció que también recibió llamados de Enzo Francescoli para llevarlo a River en 2015: "Yo estaba en León de México y me dijo de la posibilidad de que yo vuelva al país para jugar en River y después terminan llevando a Alario. Yo no tenía intenciones de volver a Argentina y le agradecí, pero tampoco me veo jugando para el equipo rival".