Se fue rápido: la figura de Boca que no estuvo en la charla con Riquelme en el vestuario

Ante Gimnasia, Boca perdió su segundo partido consecutivo en la Liga Profesional y lo que más llamó la atención fue la imagen de los jugadores bajando del micro para hablar con Juan Román Riquelme en el vestuario. El vicepresidente reunió al plantel para darles unas palabras antes de que regresen a sus casas.

Si bien hubo mucha repercusión por lo sucedido en La Bombonera, tanto el ídolo como algunos jugadores confirmaron que el motivo de la reunión fue para agradecer y apoyar al plantel de cara a lo que viene. Cabe destacar que el equipo se juega mucho este miércoles ante Argentinos.

Sin embargo, parece que el mensaje no fue para todos, ya que una de las estrellas del Xeneize no estuvo presente en el vestuario al momento de la charla. Sebastián Vignolo, en Equipo F, reveló que Edwin Cardona no pudo escuchar las palabras de Román.

"Cardona ya se había ido, no estaba. Creo que ya se había retirado con la familia", aseguró el conductor sobre el colombiano. El resto del plantel se encontraba en el micro que los dirigía al hotel, lugar donde dejan sus respectivos autos para luego irse a sus casas.