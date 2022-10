Boca es campeón de la Liga Profesional y en gran parte es gracias a los enormes rendimientos en la segunda parte del torneo, en donde perdió solo uno de los últimos 16 encuentros y tuvo una figura inesperada y vital en Luca Langoni. El juvenil jugó 19 encuentros en el campeonato y participó en 7 goles (6 anotados y una asistencia) y todos ellos en partidos y momentos claves para que el Xeneize logre la consagración de la liga.

Sin embargo, luego de lo que fue su último gol -de momento- en la temporada ante Gimnasia el pasado jueves, tanto Boca en sí como Langoni recibieron una insólita queja de parte de Oscar Ruggeri sentado en el panel de ESPN. Allí, el "Cabezón" expresó: "Yo, como periodista, le hubiese hecho una pregunta en inglés. Si no me sabe responder, es falla del club. Tienen que hablar inglés urgente. ¿Sabés por qué te digo? Porque todos los clubes ingleses, que son los que ponen "el billete groso", los tienen agendados a todos. Si a este chico lo llaman de Inglaterra, él contesta y ya está".

Esta declaración del ex Boca que es recordado de mala manera en Brandsen 805 por su salida rumbo a River en la década del '80 cayó mal en los hinchas y se hizo viral el pasado viernes. Hoy, con la consagración xeneize de la Liga Profesional, llegó una sutil respuesta de la cuenta oficial del club burlándose de Ruggeri.

"We are the champions, my friends" (somos los campeones, mis amigos; en español), escribieron desde el Twitter oficial de Boca junto con una foto de Luca Langoni besando el trofeo. En cuestión de minutos, la publicación viralizó y fue festejada por todos los fanáticos de la Ribera.

Como si fuera poco, la cuenta xeneize también chicaneó a River y a Racing con la icónica frase de Riquelme sobre el estilo de juego de Boca y los resultados obtenidos. "Seremos menos malos que los demás"; junto con un retuit de lo redactado hace unos días con la cita racinguista de "pobre del que quiera robarnos la ilusión". Por último, postearon la foto de una parrilla y escribieron "Domingo: asado", junto con un contundente mensaje irónico: "Crisis en Boca", y la foto de los jugadores festejando el título. ¡On fire en las redes!