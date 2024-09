En los últimos años, Boca hizo debutar a varias de sus joyas de las Inferiores. Entre los nombres más destacados aparecen los de Equi Fernández, Cristian Medina, Nicolás Valentini, Valentín Barco y Luca Langoni. Curiosamente, la mayoría de ellos ya no están más en el club y, por lo general, se fueron de manera conflictiva. Otros todavía están, pero su destino estará lejos del club de cara al 2025.

Uno de los pibes de Boca Predio que se marchó en el último mercado de pases fue Luca Langoni, un delantero picante que supo tener muy buenos rendimientos en sus primeras presentaciones, pero que con el correr del tiempo fue bajando su rendimiento. Más allá de eso, New England Revolution, conjunto de la MLS, desembolsó 7 millones de dólares por el 80% del pase.

Langoni contó por qué decidió salir de Boca

“Fue difícil, fue mucho tiempo que estuve ahí, fueron 14 años. Cuando llegó la oferta, me gustó. No te digo que fue fácil decidir, pero tenía muchas ganas de dar un paso en mi carrera. Sentía que no estaba en el mejor momento futbolístico en Boca y que no le estaba aportando mucho al equipo. Lo pensé con mi familia, con mi novia y mi representante y decidimos dar este paso. Hoy en día estoy muy contento”, afirmó Luca Langoni en diálogo con ESPN.

Langoni lleva dos goles en seis partidos con New England Revolution. (Foto: IMAGO).

Langoni, sobre la salida de Equi Fernández

Ezequiel Fernández ejecutó la cláusula de salida y dejó Boca para jugar en el fútbol árabe. Luca Langoni es muy amigo de Equi y, respecto a su salida del Xeneize, afirmó: “Sabía de su destino, pero me sorprende un poquito. Hablo con él y que sea lo mejor para él. Es quien decide y lo voy a apoyar en todo. Es mi amigo, mi hermano, y estoy muy contento de que esté bien”.

Buena onda con Changuito Zeballos

“Habló con él, con la mayoría del equipo también. Los kinesiólogos, la gente del club, seguimos bastante en contacto. Me pone muy contento que pueda tener continuidad porque es lo que necesita. Todos los que estamos ahí sabemos lo que puede dar y es un jugador muy bueno la verdad”, dijo Langoni.

¿Cómo vivió el Superclásico?

El pasado sábado, River derrotó 1 a 0 a Boca en la Bombonera y Luca Langoni contó cómo lo vivió: “Soy hincha y da mucha bronca perder un clásico. La verdad me duele mucho. Vivirlo ahí y estar desde este lado, es complicado. Pero no tengo dudas de que van a salir adelante, tienen un equipo tremendo y están en el mejor club del mundo”.