La prioridad de Boca está puesta en lo que será el partido frente a Patronato, donde buscarán alcanzar la estrella 74 en el estadio Madre de Ciudades. Sin embargo, también piensan en lo que será el futuro del plantel, para el que Juan Román Riquelme intentará reforzar en junio.

Dentro de algunas semanas, iniciará el máximo sueño del mundo boquense: la CONMEBOL Libertadores. Y para ello, el máximo ídolo y vicepresidente de la institución quiere poder darle buenas incorporaciones a Hugo Ibarra, como así también recuperar a quienes están dentro del grupo y su nivel es irregular.

Están por cumplirse dos años desde que llegó a Boca, pero las lesiones lo tuvieron a maltraer. A raíz de ello, le costó muchísimo poder demostrar su nivel, el por qué Riquelme insistió tanto en su arribo, y en el 2023 ya empezó a tener más oportunidades. Es la situación de Norberto Briasco.

A pesar de que Ibarra no lo consideró para ser titular ante los de Paraná, en las últimas horas se conoció la postura del Torero, ya que fue Sebastián Vignolo quien, en ESPN, se refirió a lo que quieren lograr con el ex Huracán: “Les voy a decir algo de Briasco. Si me apuran, puertas adentro, les gusta mucho Briasco. A Riquelme le gusta mucho como juega. Juega bien, es desequilibrante y Boca lo puede recuperar“, esbozó el conductor de F90.

Norby ya pudo convertir un gol en lo que va del año, el cual lo logró en La Bombonera ante Platense. Si bien todavía no tuvo mucho rodaje (NdR: sumó 68 minutos en la presente temporada), lleva 28 partidos en total con la azul y oro.

El futbolista que ya disputó 7 encuentros con la Selección de Armenia, intentará poder recuperar el nivel que lo depositó en Brandsen 805 y así transformarse en una especie de refuerzo para Ibarra.