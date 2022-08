El partido ante Rosario Central dejó un problema interno en Boca. El equipo no mostró una buena imagen y, en contraposición, Agustín Rossi fue una vez más la figura que se llevó los aplausos y la ovación de la gente. Esto derivó en una situación nunca antes vista: muchos hinchas le gritaron a Jorge Amor Ameal, quien estaba viendo el encuentro desde el palco presidencial.

El video circuló por las redes sociales y mostró a los fanáticos manifestarle su bronca al presidente, quien estaba con parte de la comisión directiva siguiendo el juego. Y el reclamo por la no renovación del contrato de Rossi fue uno de los puntos que le reprocharon a Ameal: ahora se sabe qué respondió Jorge al respecto.

El periodista Gabriel Anello contó en Radio Mitre lo que se enteró sobre el tema: "Lo encararon los hinchas de Boca cuando salía del palco y la respuesta del presidente fue: '¿Y yo qué tengo que ver con los contratos?'". "Los hinchas lo increparon: cómo no le van a firmar el contrato, se tiene que quedar... Y el preguntó qué tiene que ver con el contrato de Rossi. Esto es para que se den una idea de cómo está el mundo Boca", completó.

Hace algunas semanas, cuando se supo que había roces entre Rossi y la dirigencia, Ameal tomó la palabra y fue duro con el arquero. "Boca no se mueve un solo peso de lo ofrecido a Agustín Rossi, no podemos ofrecerle a Rossi un contrato que quiebre al club. Vamos a reunirnos con el Consejo para definir si Rossi sigue atajando en Boca", señaló. Y agregó: "Lo que Rossi le pide a Boca no lo puede pagar nadie en el fútbol argentino, él rechazó convertirse en el arquero mejor pago de la historia del club".