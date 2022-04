¿Se terminó la cábala? Boca y una costumbre que no funcionó en el debut de la Libertadores

Las cábalas no son matemáticas. No hay base científica para ellas, pero hay un gran reconocimiento en el deporte a respetar dichas costumbres. Por eso, en Boca hace varios partidos el primer equipo vestía de amarillo. Los resultados venían siendo muy positivos, pero la cábala falló cuando más necesitaba sumar de a tres: en el debut de la Copa Libertadores.

“La camiseta se tiene que usar varios partidos. Se jugó contra Estudiantes por primera vez y los jugadores pidieron al entrenador volver a jugar con esa camiseta amarilla. Nosotros no tenemos ningún problema", dijo Juan Román Riquelme en la previa del clásico. Y aunque no jugó bien, Boca se llevó tres puntazos del Monumental. Ahora, intentaron emularla vs. Deportivo Cali...

Boca y una cábala que no funcionó en el debut de la Libertadores

Tras superar a Estudiantes de La Plata y ganar el superclásico con el gol de Sebastián Villa, la camiseta amarilla del Xeneize fue tomada con la cábala del plantel. Por eso, el plantel estuvo de acuerdo en usarla para el debut por Copa Libertadores vs. Deportivo Cali, aunque finalmente no dio resultado.

Después de la caída ante Dep. Cali, Boca utilizará su camiseta tradicional para recibir a Always Ready en La Bombonera. De lado quedará la costumbre de los dirigidos por Sebastián Battaglia, que necesitarán ganar en La Boca para no perder pisada en un grupo complejo.