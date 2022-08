Este domingo, con la intención de aprovechar el resultado de los demás contendientes, Boca se medirá ante Atlético Tucumán con la posibilidad de descontarle puntos al líder y seguir en carrera. Para ello, Hugo Ibarra diagramó el equipo y tuvo la gran noticia de la vuelta de Marcos Rojo para ser convocado, una vez recuperado de su desgarro.

El central estuvo marginado desde su lesión y, pese a tener pocas chances de sumar minutos contra el Decano, ya está a disposición del DT. Sin embargo, lo futbolístico quedó en segundo plano en lo que se refiere a Rojo: en los últimos días se rumoreó el interés de Estudiantes por repatriarlo y el pueblo picharrata comenzó a ilusionarse. Además, también se hablaba de ofertas desde el exterior.

Es por eso que, con la intención de desmentir cualquier tipo de runrún, el defensor zurdo se hizo presente en los estudios del canal oficial de Boca a pocos minutos del inicio del duelo en La Bombonera y confirmó su futuro en el club de La Ribera. "Tengo contrato este año y el año que viene. Nadie me ha llamado a mí y no entiendo de dónde salió eso, todo el mundo me escribió en redes", reveló el zaguero para disipar cualquier posibilidad de marcharse del Xeneize.

"Estoy agradecido a Estudiantes toda la vida pero estoy muy contento acá", volvió a dejar en claro el emblema del equipo de Ibarra mencionando al León. Luego, particularmente sobre su vínculo, Rojo también quiso aclarar que "no hay ningún común acuerdo ni ninguna cláusula" en su contrato cuyo vencimiento tiene fecha para 2023. Rumores desmentidos.