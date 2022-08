Después de que Agustín Rossi no renovara su contrato con Boca, y ante la imposibilidad de que sea contratado por Flamengo, es buscado desde Europa.

A pesar de que terminó el mercado de pases para que los equipos argentinos puedan incorporar, en Europa sigue vigente hasta el próximo miércoles 31 de agosto. Y uno de los equipos de la Liga Profesional que está atento a lo que sucede del otro lado del Atlántico, es Boca.

El equipo dirigido tácticamente por Hugo Ibarra, que tiene a Juan Román Riquelme entre las principales piezas de la Comisión Directiva, sabe que tiene muchas chances de perder a una importante figura, como es el caso de Agustín Rossi. Y si bien no buscaban desprenderse del ex Lanús, luego de que no se diera su renovación contractual, las puertas de salida comienzan a abrirse.

Los directivos de Boca ya habían rechazado la oferta de 2 millones de dólares que realizó Flamengo, ya que la consideraron insuficiente para las arcas del Xeneize. Pero ahora, Rossi tiene serias chances de emigrar hacia Europa, más precisamente a España.

En las últimas horas, el arquero Axel Werner dejó de estar inscripto en LaLiga, por lo que en Elche le rescindirían el vínculo que caduca a mediados de 2023. Esto se debe a que el entrenador del Franjiverde, Francisco Rodríguez Vílchez, no tendrá en cuenta al nacido en la ciudad de Rafaela y con pasado en Boca. Por eso mismo, posaron sus ojos en Agustín Rossi, según indicaron en D-Sports Radio.

Luego de que Juan Román Riquelme y los dirigentes de Boca no aceptaran la propuesta que llegó desde el entorno de Agustín Rossi para tramitar la renovación de su contrato, el club de La Ribera incorporó a Sergio Romero. Y en vísperas a lo que será el partido frente a Agropecuario, donde el titular será Javier García, quien esta noche será suplente, afirmó que "lo vivo con tranquilidad, profesionalismo y respeto a la institución que me da lugar de trabajar".