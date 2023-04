Pese a que Boca tuvo su mejor partido en el 2023 en el encuentro en donde Mariano Herrón debutó como entrenador interino, en el Xeneize hay una postura clara respecto al cargo de DT y esta vez no habrá resultados que transformen el interinato en un mandato oficial. El propio Herrón manifestó tras el 3 a 0 a Barracas que aún no sabe si dirigirá el jueves por la Copa Libertadores ante Monagas en Venezuela, ya que tanto Riquelme como el Consejo del Fútbol se mueven con firmeza para dar con el entrenador acorde para Boca cuanto antes.

El principal apuntado era Gerardo Martino, pero tras su negativa para asumir el rol, aparecieron varios candidatos para el puesto de DT de Boca en donde surgen nombres como el de José Pékerman, Diego Alonso, Alexander Medina y Diego Martínez, así como también se sabe que más de un posible entrenador no trascendió para mantener mayor hermetismo en la decisión del club.

En medio de este contexto, uno de los candidatos al cargo en banco de suplentes xeneize rompió el silencio sobre la posibilidad de que esto se pueda dar, siendo Diego Martínez el encargo en hacerlo. El DT de Tigre habló luego de la agónica victoria del Matador por 2 a 1 en Victoria ante Lanús y allí no anduvo con vueltas sobre esta chance de ser el entrenador de Boca.

Primeramente, Martínez confirmó lo dicho por el Presidente de Tigre, Ezequiel Melaraña, sobre que aún no hubo contactos formales: "Coincido con Ezequiel, no tuve comunicación por parte de Boca, tampoco se comunicaron con el club, lógicamente por la buena relación entre ambas instituciones", comenzó y luego añadió: "Llegado el caso de un interés concreto, me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, todos sabemos lo que significa Boca".

Además, Martínez sentenció que si prospera la oferta y se da un llamado de parte del Xeneize, buscará "lo mejor para todas las partes", mostrándose así abiertamente disponible a un llamado desde Boca que abra la negociación con Tigre en caso que se decida avanzar por él como el definitivo reemplazante de Hugo Ibarra. Así y todo, cerró que "se siente muy valorado" en el Matador y que "está a gusto en la institución", pero que ante una propuesta desde Boca se sentaría y charlaría al respecto. Dejó las puertas más que abiertas.