Según reveló Eduardo Salvio en su declaración ante la Justicia, el conflicto con su exmujer, Magalí Aravena, comenzó cuando Sol Rinaldi publicó una historia en su cuenta de Instagram. La nueva novia del futbolista de Boca subió una foto del "Toto" en una parrilla y cuando su esposa la vio, estalló de furia.

"Inmediatamente me llama mi ex mujer. Me fui a hablar al baño. Me dijo: 'Hijo de puta, te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a jugar a Nigeria, sacame a esa puta de mi casa'. Le pedí por favor que me dejara hacer mi vida", mencionó Salvio sobre el desencadenante del episodio que ahora lo tiene como acusado de atropellar a Aravena.

Sol Rinaldi pasó al frente de la escena cuando rompió el silencio en "LAM" (América TV). A través de un audio de Whatsapp, la joven señaló: "Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie, soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo".

"No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol", sostuvo Rinaldi. De esta manera, confirmó su relación con el jugador de Boca pero prefirió no hablar sobre lo que se ve en el video y la denuncia que ahora tiene Salvio.