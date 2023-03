Desde que se consumó la derrota de Boca ante Instituto, las especulaciones por el futuro de Hugo Ibarra en el banco crecieron mucho más. Nadie garantizaba la continuidad del DT esa noche en La Bombonera y todo indica que a partir de ahora se irá viendo partido a partido.

Los propios hinchas se encargaron de tirar los primeros nombres para el puesto, algo no tan simple porque no son muchas las opciones disponibles si hablamos de técnicos argentinos. Uno de los nombres que más apareció fue el de Sebastián Beccacece, pero ya no está a disposición.

Según informó el periodista César Luis Merlo, ex-DT de Defensa y Justicia "llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador del Elche". El equipo que está casi descendido de LaLiga contará con los servicios del argentino, que estaba libre desde su salida del Halcón.

Beccacece ya está en España y solo restan detalles para que ponga la firma y se ponga el buzo de DT. De esta manera, sa cae cualquier tipo de posibilidad de que llegue a Boca en el corto plazo. De todas formas, desde el club aún confían en Ibarra.