Florencia Peña fue tendencia en las redes durante la tarde noche del jueves y muchos se sorprendieron. Sobre todo porque ocurrió por declaraciones que hizo la actriz pero que no están referidas al mundo del espectáculo, sino al fútbol argentino. ¿Qué pasó? La hincha de River comparó a Boca con el Real Madrid.

Peña habló en TyC Sports y se refiró a lo que pasó en la final de la Champions League, en la que el club español venció al Liverpool por 1-0. "A mí me gusta el fútbol y me gusta el buen fútbol. Me dio un poco de pena que el Liverpool no tuviera eficacia. Eso tiene el fútbol. El merecimiento y la eficacia no siempre van de la mano", manifestó.

"Liverpool hizo un gran partido sólo que, a veces, los resultados no se dan. El Real Madrid tiene algo muy bostero. Son muy eficaces, aún jugando mal", mencionó Florencia. Y agregó: "Eso tiene hoy el Real Madrid. No importa que juegue mal, que no haya llegado. De repente, llegan y te hacen una. Te clava. Un poco a Boca le está pasando eso".

Por otro lado, como fanática de River, la actriz sostuvo que es exigente con el equipo de Marcelo Gallardo: "Me gusta verlo jugar bien, no me gusta cuando gana jugando mal. Obviamente el fútbol es resultado, lo sabemos, pero siempre voy a preferir que juegue bien".