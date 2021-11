Tras la consagración en la Liga Profesional de Fútbol, ahora todos los hinchas de River dejaron el festejo y se mantienen expectantes. El futuro de Marcelo Gallardo inquieta a todos y todavía no hay una confirmación oficial sobre si el director técnico seguirá o se irá del club.

Florencia Peña, fanática del Millonario, se animó a hablar del tema en "Presión Alta" (TyC Sports). "Obviamente que podría ser el técnico de cualquier selección del mundo, está a la altura. Más allá de que sea hincha, lo que Gallardo yo tiene en River no sé si lo va a tener en otro lugar. Hoy es como si fuera casi el dueño de River", dijo.

"Para mí se va a quedar en River, más que nada por una elección de vida y que tiene que ver con su historia personal. Él logró que su equipo juegue lindo, que enaltezca al fútbol, argentino y que además sea ganador", aventuró la actriz. Y ahí le preguntaron qué le diría al "Muñeco" para que siga en el club.

"Uy, qué difícil lo que me estás pidiendo... Yo para convencerlo me pondría esa corbata... Y le diría, como una que la otra vez dijo 'Si ganamos te entrego la colita' jajaja. Yo le diría: 'Muñe, si te quedás, me pongo la corbatita jaja", bromeó Florencia. "La corbatita sola", aclaró. "¿Sería Sambucetti el Muñeco?", le preguntaron entre risas, en referencia al personaje de un sketch de "Poné a Francella" que ella protagonizó. Y Peña fue por más: "Venga y pégueme, Sambucetti".