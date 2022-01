Los hinchas de Boca están enfocados en lo que pasa en el día a día del club de sus amores. Después de un buen año a nivel local, ahora las esperanzas para este 2022 se posan en la Copa Libertadores. Se confirmó la vuelta de Darío Benedetto, el equipo está en la final del Torneo de Verano y hay más refuerzos al caer. Sin embargo, una declaración generó una sorpresa total.

¿Qué pasó? De la nada, una figura de Rosario Central reavivó una polémica que parecía ya terminada. Walter Montoya, flamante incorporación del "Canalla" fue consultado en TyC Sports por el arbitraje de Diego Ceballos en la final de la Copa Argentina 2015. Ya pasaron más de seis años de aquel triunfo del equipo de Rodolfo Arruabarrena por 2-0 pero, al parecer, sigue la bronca.

"Era un combo perfecto y nos faltó la frutilla del postre que era coronar con un título. Con Boca nos robaron", denunció Walter. Y agregó: "Me va a quedar ese gustito porque nos robaron de las manos el titulo. Eso me va a quedar marcado para siempre".

"Cuando te pasan cosas así te marcan. Es una lástima lo del árbitro porque se manchó su carrera de una forma muy grande. No tenía necesidad de hacer eso. (Diego) Ceballos es una persona y le podía pasar. Si hoy lo veo está todo bien y no pasa nada. No es el cuco", sostuvo Montoya.

En aquel momento se armó un escándalo total por el arbitraje de Ceballos. El "Chacho" Coudet fue durísimo: "Es duro que se equivoquen así en una final, nos costó mucho llegar hasta acá. El gol era legítimo. El penal, afuera. El otro gol, en offside. Son cosas reales, no son mentiras. Nos sacaron la final, no la perdimos".

¿Qué dijo el árbitro por sus errores? "Soy un ser humano y me equivoqué. Mirando las imágenes, me doy cuenta que no es penal. Le pido disculpas a la gente que corresponde", fue su descargo.