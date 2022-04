Cristian Pavón fue uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Con un contrato que se vence en junio y la propuesta de Atlético Mineiro sobre la mesa, el delantero del Xeneize decidió no renovar en el club de La Ribera. Por eso, después de varias idas y vueltas, Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol decidieron no incluirlo en la lista de la Copa Libertadores, donde su lugar lo ocupará un delantero chileno.

Aunque todavía debe cumplir la sanción por Copa Libertadores, la dirigencia del Xeneize optó por no anotar al cordobés, que se irá en condición de jugador libre y no le dejará ni un peso al club argentino. En su lugar, y con la camiseta 31 que tenía el ex Talleres, aparece un futbolista poco reconocido por los hinchas.

El delantero chileno que anotaron en el lugar de Pavón para la Copa Libertadores

A pesar de que todos los hinchas de Boca esperaban que Pavón esté en la lista (significaría que Mineiro pagaría algo por el "favor" de hacerlo cumplir la suspensión), Sebastián Battaglia lo reemplazó con Brandon Cortés, que aunque nació en Argentina ha representado a la Selección de Chile en algunas oportunidades.

Con pasado en Universidad de Chile y apenas un partido en la Primera xeneize, Cortés le quitó el lugar a un Pavón que hizo todo lo posible para alejarse del club de La Ribera y partirá por la puerta de atrás.

La lista completa que Boca presentará para la Copa Libertadores