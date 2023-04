Entre las ausencias que aparecen en la lista de convocados de Boca para el viaje a Venezuela, trascendió que uno de los nombres no fue citado por mera decisión técnica del DT interino.

Se viene el debut en la nueva edición de la CONMEBOL Libertadores para Boca y el mismo será ante Monagas en Venezuela el próximo jueves a las 21 horas. Para el mismo, será Mariano Herrón el DT que protagonizará el estreno de manera interina mientras buscan dar con el entrenador ideal para el club.

En una serie de fuertes decisiones dadas por Herrón, este martes se confirmó al equipo que saldrá de arranque en Maturín para el debut copero y será el mismo que le ganó a Barracas Central por 3 a 0 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, con la presencia de Sergio Romero al arco, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra en defensa; Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez en el medio y la delantera ocupada por Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Así, además de definirse el XI con más de 48 horas de anticipación, también se conocieron los convocados que viajarán a Venezuela y allí se vieron varias bajas que llamaron la atención. Entre ellas la de Martín Payero por molestias físicas, la de Exequiel Zeballos por no estar aún en consideración física del entrenador tras su lesión y la de Marcelo Weigandt, siendo este último el único por decisión técnica y no por lesión o molestia.

El "Chelo" fue titular en los últimos dos partidos del ciclo de Hugo Ibarra pero con la asunción interina de Herrón se optó por contar con Nicolás Figal en su posición. Luego de que el central haya rendido con creces allí y teniendo a Advíncula disponible tras su problema físico durante la fecha FIFA, Herrón decidió que Weigandt no viaje a Venezuela y que el lateral derecho sea cubierto por el ex Inter Miami y el peruano.

De esta manera, el oriundo de Monte Chingolo fue "borrado" por Mariano Herrón para el estreno copero frente a Monagas el próximo jueves. Ante Barracas, Weigandt sí fue convocado debido a que Advíncula no estaba disponible. Ahora, con el regreso del ex Rayo Vallecano, el surgido en las inferiores xeneize no fue tenido en cuenta para el viaje a Venezuela. Contundente decisión del entrenador interino.