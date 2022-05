Es un tema recurrente en Boca desde hace ya muchos años y siempre inquieta a los hinchas. ¿Qué pasará con la renovación de La Bombonera? ¿Es posible? Desde que ganó las elecciones de 2019, Jorge Amor Ameal anunció que todos los días trabajan para lograr el sueño. Y ahora dio más detalles, con una fuerte revelación.

"Estamos trabajando fuertemente. Desde el primer día que llegamos dijimos: Bombonera 360. Estamos trabajando en la renovación, armando una ingeniería económica y cuando la tengamos la vamos a presentar. Queremos que la reforma sea de todos, no de nuestra gestión", manifestó el presidente.

En "Argenzuela" (Radio 10), Ameal avisó que el proyecto no está lejos de realizarse. "Va a ser una reforma que va a llevar tiempo. Queremos que toda la familia de Boca se acerque a trabajar en ese proyecto. Estamos muy cerca, no estamos lejos. Y después la obra tiene autogestión, ese no es el problema", sostuvo.

Además, aprovechó para tirar un palito hacia la oposición. "No hay Plan B en Ezeiza. De La Bombonera no nos vamos. La cuidamos, la queremos y por eso la mejoramos. No para que sea una cancha de tenis... Los que quieren ver tenis que vayan al Lawn Tennis", manifestó el presidente de Boca.