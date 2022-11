Boca tiene cerrado un sponsor pero apareció una complicación: "Ameal no quiere firmar"

A mitad del 2022, la camiseta de Boca cambió después de mucho tiempo. No solo su diseño fue renovado sino que, por primera vez en varios años, no presentaba sponsors. Así jugó el conjunto azul y oro durante todo el segundo semestre, debido a que el club no logró acordar nuevos auspicios.

Se sabe que ahora la comisión directiva trabaja para sumar marcas a la indumentaria para la temporada 2023. Y trascendió que hay varios acuerdos cerca de cerrarse. Sin embargo, surgió una complicación en uno de ellos y Jorge Amor Ameal aparece como el protagonista.

En Radio Continental, el periodista Daniel Avellaneda informó: "Boca tiene dos sponsors nuevos. Por mucha plata. Tiene dos, a falta de uno". Y Augusto César agregó: "Va a tener tres. El principal, en el pecho". Pero hay un tema con una de esas marcas.

Avellaneda explicó que uno de los acuerdos está trabado. "No quería Ameal pero hay mucha platita", mencionó. "Ahí hay un tema. El presidente de Boca no quiere firmar el contrato pero está cerrado", sostuvo César. Y añadió: "El contrato lo firma el secretario general, que es Ricardo Rosica". ¿Será una disputa política interna?