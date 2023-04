El 2023 no es un año más para Boca, ya que además de tener en el plano futbolístico la llegada de Jorge Almirón y la búsqueda de conquistar la séptima Copa Libertadores de su historia, en cuanto a lo dirigencial podría haber cambios a partir de diciembre, luego de que se realicen las elecciones presidenciales del club.

Para estas elecciones, Juan Román Riquelme presentó su agrupación Soy Bostero, con el objetivo de volver a participar y seguir con su cargo de vicepresidente, como también el de encargado del Consejo de Fútbol de la institución, para proyectar a futuro ser el presidente de Boca.

Referido a esta posibilidad, Jorge Amor Ameal, actual presidente del Xeneize habló en TyC Sports, en donde no dudó en afirmar: "Si me escucharon en la campaña anterior, lo dije toda la vida, Riquelme va a ser presidente de Boca, no me cabe duda. Obviamente que lo voy a votar", dándole su voto de confianza a su compañero de fórmula.

A falta de meses para que se lleven a cabo las mismas, Ameal habló sobre las posibilidades de la reelección: "Para las elecciones hoy, nosotros manejamos encuestas y no hay ninguna duda de que hoy en día se gana. Nosotros tenemos que gestionar y cuando lleguemos a la etapa de las elecciones, nosotros tomaremos decisiones. Nosotros tenemos mucho para hacer".

Y cerró, mostrándose con cautela por la lejanía de las elecciones: "Hoy si nos distraemos con las elecciones, nos va a ir mal en el fútbol y hoy nos tiene que ir muy bien en el club para que la gente nos renueve la confianza".