La noticia de la clausura de la Tribuna Superior Sur de La Bombonera, a menos de 30 horas para el partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 2 de la Liga Profesional 2023, generó molestia en la dirigencia del Xeneize, que publicó un comunicado expresando su molestia con esta decisión.

En diálogo con Radio 10, Jorge Amor Ameal explicó: "Durante nueve años jamás pasó nada, alguien metió la mano para que suceda. No es casual, y esto podría haber sido el lunes para que nos dé la posibilidad de defendernos. Pero está hecho con mala intención, se podría haber realizado de otra manera y mejor".

Además, muy molesto, agregó: "No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero realmente sospecho de todo esto. Un día sábado nos clausuran para el domingo. Había mil formas para evitarlo. Si la intención era que tuviéramos cinco mil personas insultándolos, no van a tener resultados porque vamos a reubicarlos".

Por otro lado, explicó que el club realizó las pruebas correspondientes para tener el estadio en condiciones: "Hace 15 días empezaron a hablar de las piletas y eso fue para cargar las tribunas y con el movimiento del agua simular la cantidad de gente que podía estar. Eso nos dio unas 2 mil personas por metros cuadrados, que es imposible, y que la estructura se encuentra en perfecto estado. Pero lo hicimos antes del partido, el informe lo tenemos, incluso lo firmó la empresa que lo hizo, pero acá hay algo raro".