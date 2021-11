El partido entre Boca y Newell's se suspendió por el mal estado del campo de juego tras la lluvia y en el Xeneize se quedaron "muy tristes". Marcelo Delgado y Raúl Cascini, integrantes del consejo de fútbol, hablaron de lo ocurrido y se refirieron a la obra que hará el club para renovar el césped de La Bombonera.

En el canal oficial del club, el Chelo señaló: "Tenemos una tristeza muy grande, una amargura bárbara, pero en estas condiciones no se podía jugar. Tuvimos dos años de pandemia, no pudimos hacer las obras. Después del partido con Argentinos íbamos a empezar pero no lo hicimos porque volvía nuestro público".

"Ahora, definitivamente, con todo esto que había pasado vamos a empezar a hacer las obras después de 20 años que no se hizo nada. Vamos a empezar la obra el 13 de diciembre", anunció el exfutbolista. Es decir, una semana después del cierre de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, Cascini mencionó: "Estamos muy tristes por la gente. Escapa de nosotros, es una obra que se tendría que haber hecho hace muchos años y nunca se hizo". "Desde que llegamos al club nos preocupamos mucho por los campos de juego. Lo hicimos en el predio porque pasaba exactamente lo mismo y ahora en la Bombonera para que estas cosas no vuelvan a suceder", concluyó el dirigente.