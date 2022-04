Ezequiel Fernández la rompió en la Reserva de Boca durante el 2021 y así se ganó el interés de todos los hinchas. Sin embargo, este verano el consejo de fútbol decidió cederlo a préstamo a Tigre para que gane ritmo futbolístico. Y así sucedió: en pocos meses, ya demostró toda su calidad.

Su nivel en "El Matador" es tal que ya se rumorea con un rápido retorno al Xeneize. Su contrato de cesión tiene una cláusula que le permite al club de la Ribera pedir que vuelva en junio y trascendió que esa es la intención de los dirigentes. Pero la respuesta de "Equi" sobre el tema sorprendió a todos.

En una charla con TNT Sports, el volante central aclaró que aún no tuvo conversaciones con el consejo de fútbol. "La verdad que no hablé con nadie. Estoy acá, muy feliz. Contento por la participación en el torneo que estamos haciendo. No hablé con nadie, uno piensa mucho en su futuro... Pero estoy tranquilo, disfrutando", manifestó.

"Sí, obvio que sería lindo volver a Boca. Yo estoy disfrutando acá pero sé que en mi contrato dice que puedo volver a mitad de año. Estoy tranquilo, disfrutando y preparándome para lo que me toque. Si me toca que sea en La Bombonera lo voy a hacer de la misma manera", mencionó Fernández. Y palpitó el cruce con Boca de la última fecha del torneo local: "Va a estar lindo ese momento. Esperemos llegar más tranquilos nosotros y ellos también así no se generan tantos nervios, ja".