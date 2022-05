Esta mañana de lunes, Carlos Zambrano aclaró todo tipo de dudas respecto a sus declaraciones sobre un retiro de manera anticipada, donde dijo que "sus palabras están muy claras en la entrevista". "Estoy a un paso del retiro, tengo casi 33 años, el futbolista juega hasta los 35, 36. Esa es la realidad, nunca dije que me quería retirar ya", afirmó con Radio La Red.

Horas más tarde, el jugador peruano de Boca volvió a hablar pero en este caso con ESPN, donde en el programa de Sebastián Vignolo volvió a remarcar su situación y sostuvo: "Sé que mi carrera se está cortando y en unos años tengo que dejar el fútbol. Tengo un año más de contrato en Boca y me siento muy bien".

De esta forma, quedó claro que ve su retiro en el horizonte pero no tanto en el corto plazo, sino que para dentro de un par de años. Lo que si es a corto plazo, es el vínculo que lo une con el Xeneize, ya que le queda hasta fines de este año en su vigente contrato y, cuando fue consultado sobre qué si seguirá o no en Boca mediante una renovación contractual, Zambrano sorprendió con su respuesta.

"Es una pregunta complicada", sentenció ante la cuestión dada al debate en "Equipo F", pero luego no la esquivó y dio su contestación, aunque sin confirmar lo que pasará con su futuro: "No me junté a hablar eso todavía con la dirigencia", manifestó. Claro está que aún hay tiempo para que se den las charlas porque le quedan siete meses de contrato, pero a partir del próximo mercado de pases que se abre en junio, podría negociar un precontrato con otros clubes si así lo desea. Teniendo en cuenta su deseo de regresar a su país, no suena ilógico tampoco que tras la culminación de su vínculo, busque nuevos horizontes. Incertidumbre total con su futuro.