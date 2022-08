Tras largas charlas, el uruguayo finalmente le dijo a Riquelme que no jugará en Boca para prioriza a Europa. ¿El Xeneize puede buscar otro delantero quedando horas para que finalice el mercado?

Tras el no de Cavani ¿Boca va a la carga por otro delantero?

Cuando todo parecía encaminado para que su arribo se confirme y sea una de las bombas del mercado de pases tanto argentino como sudamericano en sí, finalmente Edinson Cavani no jugará en Boca debido a que el uruguayo decidió darle prioridad a las ofertas de Europa sobre la del Xeneize, dando así como terminantemente caído su pase.

Esto se lo comunicó directamente el jugador a Riquelme, quien le manifestó que uno de los principales motivos por los que le dijo que no a Boca estaba relacionado a decisiones familiares, por lo que no hay un retorno posible de negociaciones, ya que incluso este lunes cierra el mercado en el fútbol argentino, por lo que no habría posibilidad de un reflote en las mismas.

Por eso, desde Boca ya se plantean qué hacer de cara al cierre del libro de pases, ya que teniendo la posibilidad de incorporar hasta dos jugadores más por las recientes salidas del equipo, aparecen aún varias alternativas. Sergio Romero estaría a un paso según las últimas informaciones pese a que aún no respondió a la oferta hecha y el caso de Adonis Frías aún sigue latente simplemente por la presión que ejerce el futbolista para arribar a Brandsen 805.

En medio de esos casos, y con la caída de Cavani, ¿puede arribar un delantero sobre la hora? Lo concreto es que Boca busca cerrar los pases de Ángel Romero y de Diego Valoyes como opciones en el ataque, pero esas negociaciones se darían para que lleguen al club de la Ribera en el próximo mercado, siendo el paraguayo una opción "conocida" debido a que anteriormente estuvo a un paso y a fin de año volverá a quedar libre, mientras que el caso del jugador de Talleres es más complejo debido a que se trataría de un traspaso y, con el club en carrera en la Copa Libertadores, no querrán largarlo en este mercado por más que Boca le proponga una oferta tentadora.

Por ende, para la delantera quedará vacante la búsqueda de refuerzos y se jugará el resto del semestre con Darío Benedetto, Nicolás Orsini y Luis Vázquez en caso de no ser vendido. Y para las últimas horas del mercado, buscarán cerrar a Sergio "Chiquito" Romero para el arco, mientras que para Adonis Frías y el ataque irán a la caza en el próximo mercado, siendo Ángel Romero y Diego Valoyes los principales apuntados. Sin Cavani, los delanteros para el plantel de Hugo Ibarra serán estos, y parece ser el fin de la novela.