Perú perdió el repechaje ante Australia por penales y se quedó sin chances de jugar el Mundial de Qatar 2022. Con Luis Advíncula y Carlos Zambrano en el plantel, el equipo de Ricardo Gareca quedó en las puertas de la Copa del Mundo pero no podrá disputarla. Y eso repercute en Boca.

La noticia afecta al club en cierta manera por un dato fuerte: no habrá ningún jugador del plantel azul y oro en el Mundial. Los peruanos no consiguieron el pasaje y ya quedaron en el camino Colombia (Frank Fabra es citado habitualmente, no así Jorman Campuzano y Sebastián Villa) y Paraguay (Óscar Romero es titular siempre).

Además, en estos momentos la Selección Argentina no tiene a ningún Xeneize como fijo. Agustín Rossi fue citado y también Exequiel Zeballos y Cristian Medina, pero no forman parte del pelotón principal de Lionel Scaloni: solo el arquero podría dar un golpe de último momento pero por ahora no hay indicios.

De este dato se desprende otro: la última vez que no hubo ningún representante de Boca en Mundiales fue en Corea-Japón 2002. Boca tuvo a Rodrigo Palacio y Roberto Abbondanzieri en Alemania 2006; a Martín Palermo, Gary Medel y Claudio Morel Rodríguez en Sudáfrica 2010; a Agustín Orion y Fernando Gago en Brasil 2014; y a Cristian Pavón, Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Frank Fabra (se lesionó en la previa y no jugó) en Rusia 2018.

Por otro lado, la noticia también afecta a Boca en lo económico: la FIFA le paga a los clubes por cada jugador que participa de los Mundiales y en esta ocasión el Xeneize no percibirá ninguna suma. Eso sí: todos estarán a disposición del entrenador para la pretemporada que habrá en ese mes.