Abel Alves, ex futbolista y DT del Xeneize, no tuvo filtro a la hora de hablar del presente del club.

Está claro que el presente de Boca está lejos de ser el ideal y más de un hincha no está conforme. Abel Alves no es la excepción. El exjugador y entrenador del Xeneize fue durísimo con el actual plantel que dirige Jorge Almirón en diálogo con Radio La Red.

"Han cambiado tanto las cosas. A mí me enseñaron que en Boca hay que siempre ganar, hasta en los entrenamientos", expresó el Chueco y agregó: "Boca viene jugando tan mal y viene perdiendo que ya últimamente cualquier gajito le viene bien, pero no. Boca tiene que ir a ganar en cualquier lugar, esa es la mística de la historia de Boca, que es donde yo me he criado".

"Los jugadores que veo en la cancha que no sienten la trayectoria de esa camiseta. ¿Cómo puede ser que estos muchachos no se den cuenta lo que significa y la historia de esta camiseta? No sé qué pasa, si no se dan cuenta, no valorizan. Lo mismo fue en el campeonato pasado que ha salido campeón", manifestó.

Y agregó: "Antes de salir a la cancha nosotros decíamos que el empate para Boca era una derrota, que teníamos que dejar todo en la cancha y en los vestuarios había reproches. A veces nos íbamos a las manos porque ese era el sentir de Boca".

"Este equipo no representa la historia de Boca. Estos chicos, al menos dentro de la cancha, tienen que representar esa mística y lo que significa Boca para el mundo futbolero, no ser un equipo que le da lo mismo empatar o no ganar. Equipos sin trayectoria nos están pasando, nos juegan de igual a igual y nos ganan", soltó el DT con bronca.

Y cerró: "Ahora se viene el partido con River, ¿pero con qué argumentos le vamos a ganar? Si River juega como viene haciendo la cosa va a ser muy difícil. Espero que en el clásico cambien y saquen lo que no han mostrado hasta ahora". ¡Durísimo!