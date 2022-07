Alrededor del mundo hay muchos exjugadores de Boca que viven con el sueño de regresar al club en algún momento. La experiencia de ponerse la camiseta azul y oro amerita un ciclo más y por eso muchos de ellos expresan públicamente su interés en volver al Xeneize en un futuro no tan lejano.

Uno de ellos es Luciano Acosta, quien repasó su etapa en el conjunto azul y oro en una charla con "TNT Fútbol" (TNT Sports) y recordó el primer gran momento que vivió en su carrera. "Al irse Riquelme, Bianchi me dio la 10. Fue algo particular. Yo era muy joven y me había llegado una propuesta del Brujas de Bélgica. Pero quería quedarme en Boca, no pensaba en irme y mucho menos cuando me dijeron que iban a darme la 10. Fue sorprendente", contó.

Además, "Lucho" recordó cómo se dio su salida cuando Carlos Bianchi se fue del club y asumió Rodolfo Arruabarrena, en 2014. "Fue un momento difícil, pero no creo que haya sido por la camiseta sino que no era del agrado del técnico que había llegado. Estando Bianchi hubiera tenido una gran repercusión, pero el Vasco priorizó otras cosas. Lo que menos miraba era el número que tenía atrás. Quería jugar de la mejor manera y disfrutar de estar en Boca. Me tocó ir a Estudiantes", rememoró.

Ahora Acosta, de 28 años, goza de un buen presente en el Cincinnati FC de la MLS estadounidense. "Me destaco por ser diferente a la hora de jugar, por divertirme. Llevo 12 asistencias y 6 goles en 16 partidos. Soy un líder positivo y capitán del equipo. Cincinnati es un club nuevo y estamos haciendo una gran campaña", destacó. ¿Volverá a Boca en un futuro?