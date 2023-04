No está siendo un año fácil para Darío Benedetto. El delantero ha disminuido considerablemente su nivel futbolístico, al punto que algunos hinchas de Boca comenzaron a pedir por otras opciones en el ataque. El cambio terminó siendo obligado luego de su lesión en el partido que terminó con victoria 2-1 sobre Deportivo Pereira en La Bombonera.

Antes de dejar el terreno de juego a los 74 minutos a causa de lo que luego se confirmaría fue un desgarro en el isquiotibial derecho, su producción ya estaba generando murmullos incómodos. Sucede que desde la llegada de Almirón, quedó en evidencia que Pipa no parece sentir el trabajo de presión en ataque constante que este demanda.

Mientras Benedetto se aferra a la ilusión de poder ser parte del Superclásico ante River que se disputará el próximo 7 de mayo en el Monumental, para el que está prácticamente descartado, un exdelantero de Boca se permitió darle algunos consejos que podrían ayudarlo a mejorar su rendimiento.

"Todos los jugadores deben estar preparados para correr. Benedetto debe ser el primero en presionar. Para que el 9 haga gol, que es lo que todos queremos, primero debe presionar para recuperar la pelota", expresó Bruno Marioni, quien actualmente se desarrolla como entrenador en México, en diálogo con Boca de Selección.

Marioni, que se cansó de celebrar goles con las camisetas de Independiente, Tenerife, Pumas, Toluca y Atlas, no lo hizo tan bien con el Xeneize. En su breve paso por el club, marcó tres en 18 partidos. Desde su nuevo rol de director técnico, explicó por qué no será fácil para Boca adoptar la idea de Almirón: "El cambio de funcionamiento es complicado, es un proceso largo. El sistema no es un problema, lo que tiene que haber es un funcionamiento”, señaló.