Bruno Marioni fue un destacado goleador. En Argentina vistió las camisetas de Newell´s, Estudiantes, Independiente y Boca, club en el que ganó la Copa Libertadores 2007 en su breve paso. Sus pasos por Pumas de la UNAM y Toluca lo marcaron. También incursionó como director técnico en México y, desde noviembre de 2023 se desempeña como Director Deportivo de Alianza Lima, uno de los clubes más importantes de Perú y Sudamérica.

“Estoy contento de estar en este proyecto, de estar en el club más grande del Perú, disponible a seguir aportando la experiencia que he adquirido en el transcurso de mi etapa como deportista para colaborar en lo que hoy es el armado del plantel, en la elección de nuestro entrenador y, por supuesto, ayudar a que Alianza siga siendo el mejor equipo del Perú”, afirmó Marioni en la conferencia de prensa en la que fue anunciado como Director Deportivo de Alianza Lima.

De la escuela de Newell´s

Si bien nació en San Nicolás -Buenos Aires- hizo sus primeros pasos en Patronato de Paraná, pero a los 15 años llegó a Newell´s y allí terminó de formarse. Debutó en la Primera del club rosarino en 1995 y jugó allí hasta 1997, cuando emigró a Portugal para representar al Sporting Lisboa. Fueron 20 goles en 49 partidos con la camiseta rojinegra y un sentido de pertenencia que se mantiene hasta los días que corren.

De Bruno Giménez a Bruno Marioni

Durante toda su etapa en Newell´s fue Bruno Giménez, pero a sus 24 años se cambió el apellido a Marioni. La historia cuenta que el papá de Bruno utilizó el apellido materno -Giménez- porque no tenía vínculo con su padre. De casualidad, en el año 1999, se encontró con su abuelo paterno, de apellido Marioni y decidió que tanto él como su hijo se lo cambien.

Ídolo en México

Luego de su segundo paso por Independiente en 2003, Marioni marchó a México y jugó en Pumas de la UNAM y allí se consagró campeón del torneo local. Entre 2006 y 2007 se fue a Toluca y allí también fue campeón. Sobre el final de su carrera vistió las camisetas de Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos. Su registro goleador en Atlas fue sobresaliente: 32 goles en 45 partidos.

Campeón de América con Boca

Bruno Marioni llegó a Boca en 2007 y permaneció durante el primer semestre de aquel año. En total disputó 18 partidos y marcó 3 goles. Fue campeón de la Copa Libertadores de la mano de Miguel Ángel Russo, de hecho, estuvo en ambas finales ante Gremio aunque no sumó minutos. Hace algunos años le consultaron en Radio De Plata sobre la relación entre Palermo y Riquelme y el delantero respondió: “En ese momento estaban súper bien. Se ve en las celebraciones de los goles, se abrazaban. Escuché mucho sobre ese distanciamiento, pero no me tocó vivirlo”.

Marioni y su carrera como DT

Luego del retiro de la actividad profesional en 2010, Bruno Marioni asumió como entrenador de Venados en 2017 y estuvo hasta 2018. En 2019 fue DT de Pumas de la UNAM, donde había dejado un grato recuerdo como futbolista. Para 2022 tomó las riendas de Tepatitlán y en 2023 regresó a Venados para dirigir en la primera mitad del año. Su presente es como Director Deportivo de Alianza Lima y el futuro dirá si vuelve a la dirección técnica o se queda en ese rol.