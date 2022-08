En junio, el periodista Julio Pavoni informó que Boca "dio el OK" para la realización de una nueva estatua para uno de los ídolos históricos del club: Roberto Mouzo. "Cinco peñas comenzarán a recaudar los fondos", agregó. Y contó que intentarán que se estrene en noviembre. Mientras tanto, un hincha trabaja para que otro de los próceres tenga su homenaje.

Gustavo Bucciarelli lanzó en su cuenta de Twitter una campaña para que Hugo Orlando Gatti también sea homenajeado por el Xeneize con un monumento. Publicó la iniciativa en change.org y empezó a difundirla para sumar el apoyo de los fanáticos. Y hasta tuvo un encuentro con el "Loco".

"Vos sos un ídolo y si falta una estatua es la tuya. Yo tomé el compromiso de ir hasta el final con esto para poder homenajearte", le dijo Gustavo a Gatti en el encuentro. "En la calle siento ese cariño. Para mí sería un honor, nunca me lo imaginé", respondió el mítico arquero en uno de los videos que se difundió.

Emocionado por el gesto, Gatti sostuvo: "Me lo llevaría a la tumba... Es un elogio, muchas gracias. Si me hacen la estatua, me tienen que poner en el arco". Los ídolos que ya tienen su estatua en Boca son Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Carlos Bianchi, Juan Carlos "Toto" Lorenzo, Ángel Clemente Rojas, Silvio Marzolini, Antonio Rattín y Rubén Suñé. ¿Se sumarán Mouzo y Gatti?