Hugo Gatti destrozó a Ángel Di María: "Cuando te maneja la carrera tu mujer, se complica"

Si algo caracteriza a Hugo Orlando Gatti, eso es la polémica constante. Sí, el ex arquero de 80 años de edad no suele tener filtros ni pelos en la lengua y se despacha permanentemente con apreciaciones que no demoran en generar una gran discordia.

En esta oportunidad, el mundialista con la Selección Argentina en Inglaterra 1966 apuntó sus cañones hacia la figura de Ángel Di María, figura descollante de la Albiceleste en la era de Lionel Scaloni como director técnico y quien dio un paso al costado en el combinado nacional.

Entre otras cosas, Gatti, surgido de las divisiones inferiores de Atlanta y con pasos por River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors se refirió a la influencia de las parejas en la vida futbolística de los propios protagonistas. Y lo hizo de forma cruda.

“En Real Madrid, Di María la rompió, pero se fue porque se agarró las bolas un día y no se la perdonaron”, comenzó disparando el ex portero nacido en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, en declaraciones brindadas a La Nación. Sí, realmente áspero.

Di María sigue en Benfica.

“Y se fue de Real Madrid porque la mujer se quería ir. Ese es el problema de los jugadores: cuando te maneja la carrera tu mujer, se complica”, profundizó Gatti, haciendo referencia al peso de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, en su trayectoria.

Gatti también le pegó a Messi

“Diego Maradona tiene una atracción, una adoración. Messi no transmite. A mí me gusta el número uno que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Maradona. Si no, no es un número uno”, señaló el propio Gatti, también castigando al astro rosarino.

“Messi puede llegar al próximo Mundial, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando en un fútbol de country en Estados Unidos. Cristiano, limitado, es un fenómeno y mejor que Mssi. No tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. Messi no se exigió para jugar en otros equipos”, amplió.

Los números de Di María en la temporada

Pese a retirarse de la Selección Argentina, Ángel Di María está diseñando una muy buena temporada en Benfica, acumulando 11 anotaciones y 4 asistencias en 21 encuentros oficiales.

Los títulos de Di María en la Selección Argentina

Mundial Sub-20 2007

Juegos Olímpicos 2008

Copa América 2021

Finalissima 2022

Copa del Mundo 2022

Copa América 2024

