La inesperada frase de Hugo Gatti sobre la presidencia de Riquelme en Boca: "Te liquida"

Hugo Orlando Gatti continúa lanzando dardos para todos lados. Inclusive, en las últimas horas, se despachó con apreciaciones filosas sobre dos íconos históricos de la Selección Argentina como Lionel Messi y Ángel Di María, figura de la última Copa del Mundo.

En esta oportunidad, el “Loco” se enfocó en Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors y considerado como el ídolo más importante en toda la historia de la institución de La Ribera. De todas maneras, en esta ocasión, las palabras fueron elogiosas.

Gatti, quien supo defender la portería del Xeneize durante muchísimo tiempo, se deshizo en argumentos positivos hacia Riquelme. De esta manera, sorprendió a propios y extraños ya que ha destacado, de manera clara y contundente, la presidencia del Torero.

“Riquelme sabe mucho de fútbol. A mí me tapó la boca. No hay que enfrentarse a él porque perdés”, comenzó exteriorizando el arquero que integró el plantel de la Selección Argentina en el Mundial de Inglaterra 1996, en declaraciones brindadas a La Nación.

“Riquelme tiene poco vocabulario, pero te liquida con su velocidad mental. Es rápido como cuando jugaba”, profundizó el ex arquero de 80 años de edad y partícipe de la conquista de tres títulos locales y de tres títulos internacionales con el Xeneize.

Hugo Gatti, siempre sin rodeos..

Gatti, sin filtro contra Messi

“Diego Maradona tiene una atracción, una adoración. Messi no transmite. A mí me gusta el número uno que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Maradona. Si no, no es un número uno”, señaló el propio Gatti, también castigando al astro rosarino.

“Messi puede llegar al próximo Mundial, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando en un fútbol de country en Estados Unidos. Cristiano, limitado, es un fenómeno y mejor que Mssi. No tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. Messi no se exigió para jugar en otros equipos”, amplió.

Di María también fue criticado por Gatti

“En Real Madrid, Di María la rompió, pero se fue porque se agarró las bolas un día y no se la perdonaron. Y se fue de Real Madrid porque la mujer se quería ir. Ese es el problema de los jugadores: cuando te maneja la carrera tu mujer, se complica”, señaló Gatti sobre Fideo.

La presidencia de Riquelme en Boca

Luego de ser vicepresidente durante cuatro años durante el mandado de Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme le ganó las elecciones a Andrés Ibarra y asumió como la máxima autoridad del club de sus amores el 27 de diciembre de 2023, hace un año.

