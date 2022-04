Pasan los días y aún no hay resoluciones para el caso de Agustín Almendra en Boca. La decisión del club de la Ribera fue apartar al volante del plantel de Primera tras su pelea con Sebastián Battaglia y, de momento, todo continúa por ese camino: aún no se confirmó su salida, a pesar de que interesa en algunos clubes.

Mientras tanto, un ídolo de la talla de Alberto Márcico criticó duramente el accionar del mediocampista."Me parece bien que el Consejo haya bajo una línea de conducta para poner en el lugar indicado a lo que se pasan de la raya. Porque pasa que algunos se la creen y ahí es donde necesitás el hilo de conducción", manifestó en "Cadena Xeneize".

Para el "Beto" se trata de un acto de indisciplina que no se puede justificar. "No es que pasó una sola vez, Almendra tuvo una conducta mala. Yo creo en mi época ningún chico de la edad de él hubiera tenido ese comportamiento. Nadie le hubiese dicho al Maestro Tabárez algo como 'Vos no sabés nada y te arman el equipo'. De ninguna manera. Pero se dio de ese modo y todo lo que pasa hoy tampoco me sorprende", aseguró.

Además, Márcico respaldó a Darío Benedetto, quien en su momento criticó públicamente a su compañero: "¿Si fue una vigilanteada? No me pareció. Lo tomé bien. Pasa que Almendra tocó fondo". "Para que Benedetto salga a decir eso, el pibe se habrá equivocado varias veces, porque no sólo fue el Pipa, sino el grupo. Como que el pibe ya no es aceptado", sentenció.