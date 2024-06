La expulsión de Marcos Rojo el pasado fin de semana ante Platense despertó muchas críticas de parte de los hinchas de Boca y hasta internas. Uno de los que no se quedó callado fue Alberto Márcico, leyenda del club. En diálogo con Radio Mitre, el exfutbolista salió con los tapones de punta contra el actual capitán del equipo.

“Marcos Rojo es un fenómeno, pero cada vez que jugó sobrando lo echaron. La primera patada que le da a Pellegrino en la cancha de Platense es algo increíble. Yo no lo podía creer“, comenzó diciendo el Beto cuando le preguntaron por lo sucedido en Vicente López.

Y continuó: “Hay cosas que tiene que corregir totalmente. Vamos a decir la verdad, Rojo no es Passarella. Ya tiene 4 rojas y de 200 partidos jugó 85. Sin lugar a dudas, hay algo. De 200 partidos tenés que jugar por lo menos 160″.

“Con ser subcampeón del mundo y haber jugado en el Manchester United no te alcanza. Estas en Boca y tenés que demostrar. Hasta ahora, en Argentina no volcó esa experiencia”, concluyó.

Las disculpas públicas de Marcos Rojo

El pasado miércoles, fue el propio defensor quien pidió la palabra y rompió el silencio en Radio La Red: “La primera amarilla fue totalmente innecesaria, fue un error enorme que a esta altura de mi carrera no me puede pasar, pero bueno pasó. Me fui expulsado a los 30 y pico y dejar con uno menos al equipo se complica todo. Yo asumo toda la responsabilidad de la última derrota que tuvimos”.

Sobre el DT, soltó: “Se han dicho muchas tonterías y por él también es que decidí salir a hablar, porque ya un poco te cansa. Diego es un gran entrenador, desde que llegó está trabajando mucho, tuvimos grandes momentos y es una gran persona. Nos estamos conociendo, hace poco que trabajamos juntos y me siento muy cómodo con él y con el cuerpo técnico“.

“Da bronca lo que se dice. Acepto las críticas, entiendo cómo es el juego, pero la mayoría no me conoce. Si yo no fuera profesional no hubiese hecho la carrera que hice o jugar en los clubes donde jugué. Ni estar tanto tiempo en este nivel, eso es una realidad, Si no me hubiese cuidado, o estado de joda, no podría mantener este nivel, no hay dudas”, agregó.