El ídolo de Boca no tuvo pelos en la lengua y explicó los motivos por los que el mediocampista con pasado en Unión fue el gran responsable.

A pesar de que el plantel de Boca tiene la mente puesta en lo que será el duelo del domingo frente a Central Córdoba, en los alrededores de La Bombonera aún resuena lo que fue la igualdad, sobre la hora, contra Fortaleza por la fecha 5 de la Copa Sudamericana.

Los hinchas masticaron bronca, pero aún no la digirieron. Y lo mismo ocurre con los ídolos de la institución que suelen analizar el rendimiento del equipo que conduce Diego Martínez. Y uno de ellos, que suele ser bastante filoso a la hora de declarar, fue Alberto Márcico. El campeón del Apertura 1992 analizó el duelo contra los brasileños y culpó a Kevin Zenón por lo que ocurrió en la noche del miércoles.

“El primer responsable en el empate es Martínez, el segundo culpable es Zenón porque no tiene que tirar el córner”, aseguró el Beto en diálogo con el programa partidario El Show de Boca. Pero no se quedó allí: “No hay que tener experiencia para saber qué te queda un minuto para que termine el partido. Si estaba Pol Fernández yo creo que no pasaba esa jugada”, añadió.

Tras culpar a Zenón de lo que fue la jugada que derivó en el gol del venezolano Kevin Andrade, el ex enganche le pidió a los hinchas que dejen de criticar a Pol Fernández “porque le da equilibrio al equipo”, además de que sostuvo que “el equipo titular de Boca es el mejor de Argentina y uno de los mejores de Sudamérica”. Sin embargo, apuntó contra la dirigencia por el escueto mercado de pases que realizó a principio de año: “No tiene el recambio que debería tener”, cerró.

Kevin Zenón en el empate entre Boca y Fortaleza. (Getty Images)

Los números de Kevin Zenón desde que llegó a Boca

Tras su salida de Unión, a Kevin Zenón no le costó encajar en Boca. Rápidamente se metió entre los titulares, se ganó el corazón del hincha y pasó a ser un indiscutido por Diego Martínez.

El mediocampista de 22 años lleva un total de 21 partidos disputados, 3 goles y 4 asistencias con la camiseta azul y oro.

La recomendación del Beto Márcico a Diego Martínez

Hace un tiempo, en diálogo con ESPN, el Beto Márcico se encargó de aconsejar a Diego Martínez con respecto a la conformación del mediocampo de Boca. “Tiene que ser con Equi Fernández, Pol Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón“, expresó.