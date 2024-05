Cristian Lema fue señalado como el gran responsable de la eliminación de Boca de la Copa de la Liga. El penal y la expulsión cambiaron el partido y despertó críticas entre los hinchas. Ahora se sumó Alberto Márcico, ídolo del club, quien también cuestionó el desempeño del defensor.

“La jugada del penal por supuesto que es un error conceptual de Lema, porque tendría que haberla buscado por la cabeza y no con el pie. Estudiantes no le generaba ningún peligro a Boca, estaba totalmente controlado”, comenzó diciendo el ídolo xeneize en Mundo Boca Radio.

Y después, disparó: “Ahí te juega la primera amarilla de Lema, que no sé para qué va a pelearse allá al fondo en el tumulto. Es tan bobo tomar una amarilla así. ¿Vos viste alguna vez que en ese tipo de empujones alguno salga sangrando o con un diente menos? Nadie. Van todos a hablar de boquilla”.

“Más allá de que él sabe jugar con amarilla, quedás al límite en un partido definitorio. Ese penal le costó la roja y cambió el partido”, cerró el Beto sobre el marcador central.

El análisis de Márcico de la derrota de Boca

Hablando del partido en general, Márcico lamentó la caída de Boca: “Es increíble el partido que se le escapa. El año pasado (en Copa Argentina) también, se lo habíamos dado vuelta con 10 jugadores y lo perdimos. Nos pasó otra vez lo mismo”.

“Yo no sé por qué le dio tanto la pelota a Estudiantes, no entiendo. Tenía todo totalmente controlado”, señaló el Beto, poniendo la lupa en cómo se pararon los de Diego Martínez luego del empate del Pincha.

Por último, concluyó: “Boca está varios escalones arriba de Estudiantes o Vélez, sin lugar a dudas. Tiene el mejor equipo titular del fútbol argentino, pero no tiene el recambio que tendría que tener. Boca no tiene que ir a protestarle al árbitro. Si juega al fútbol, se los come a todos los equipos“.