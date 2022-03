El escándalo tras la pelea entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia sigue teniendo repercusiones en Boca. El volante quedó apartado del plantel y todo indica que su ciclo en el club de la Ribera está terminado. Pero las opiniones continúan llegando y ahora un ídolo lo liquidó por su actitud.

Alberto Márcico, un histórico del Xeneize, respaldó a Darío Benedetto y se mostró molesto con el juvenil. "Vi bien lo que dijo Benedetto, es algo que ya no tenía más remedio. Si esto hubiese tenido remedio, no sale a hablar el Pipa. Cuando te dice que es algo que no se aguantaba más, yo creo que el pibe se mandó un par de macanitas, eh. No pasa por alcahuetería ni nada por el estilo. Ahí el que se equivocó sin ninguna duda fue Almendra", sostuvo.

En su charla con Radio Trend Topic, el "Beto" dejó en claro que lo más lógico es que Almendra no vuelva a jugar en el equipo. "Es un jugador bárbaro, pero hace 4 años que está en Boca y no se pudo ganar la titularidad. ¿Tiene condiciones? Sí. ¿Tiene lomo? Sí, bárbaro. ¿Juega bien? Sí, juega bárbaro. Pero si no te adaptás al respeto y la educación de un vestuario, te va a costar. Si dijo las cosas que dijo, yo creo que no tiene más lugar en Boca, sin dudas", aseguró.

"Lo que dijo Benedetto fue para bancar al técnico. ¿Sabés qué tipo respetuoso es Sebastián? Hasta a mí me puso mal que le hayan dicho esas cosas a él. A mí me enojó lo de Almendra, totalmente", se sinceró Márcico. Y sentenció: "Ya le dieron la posibilidad al pibe, no es la primera vez que hace esto. La mala educación no me gusta. Con Timoteo Griguol, Almendra no jugaba hace un año en Boca. En la primera que hizo, voló".