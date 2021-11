Boca tiene un solo objetivo de acá a fin de año y es ingresar a la Copa Libertadores 2022 como sea, por la Copa Argentina o por la tabla anual, donde en ambos casos están a un paso. Y lógicamente, una vez que la clasificación quede consumada, la búsqueda de la tan ansiada séptima será el punto número uno para el Boca del próximo año.

Claro está que para buscar ese objetivo para el 2022, en el equipo de la Ribera resulta necesario hacer movimientos en el mercado de pases para reforzar el plantel, sin contar las posibles bajas que puedan sufrir.

Entre la danza de nombres que fueron sonando las últimas semanas para sumarse al conjunto ubicado en Brandsen 805, la que más ilusionaba a los hinchas de Boca era la de Facundo Farías. El talentoso extremo de Colón es un jugador que le quita el sueño a Riquelme, quien en su encuentro en el partido entre Boca y el Sabalero, el ídolo del Xeneize le regaló una camiseta suya.

Allí, según fuentes cercanas del jugador, Riquelme le habría dicho a la joya del fútbol argentino que tenía que jugar en Boca, y que él lo quería hacer por tener a Román y Tevez como ídolos. Sin embargo, hoy un testimonio suyo cayó como un balde de agua fría en el equipo azul y oro.

En diálogo con ESPN F360, Farías declaró: "Después de la foto que me saqué con Román se rumoreó mucho, pero a mi no me llamaron. Si llamaron al club no tengo idea pero no me comentaron nada, así que creería que no". Por lo tanto, las chances de hacerse con la joya del fútbol argentino no deja de ser una ilusión de Riquelme más que una realidad.