Juan Román Riquelme estuvo en el programa Equipo F de ESPN dando una entrevista en la que habló pura y exclusivamente de fútbol y del fútbol de Boca. Allí, en ese contexto, dejó varias perlitas para destacar como el elogio a Frank Fabra, donde dijo que será recordado como uno de los mejores laterales de la historia del club, así como también el incentivo aPol Fernández para que sea incluso mejor de lo que ya es según el propio Román.

Entre tanta charla futbolística, varios de la mesa del programa televisivo se sumaron a hablar con Riquelme mano a mano del juego en sí, y una de ellas fue Morena Beltrán. La periodista tiene una idea marcada del fútbol e intentó imponer su idea en lo que estaba diciendo Román en referencia a Boca.

El contexto de la charla comenzó, como una de las grandes cuestiones del juego xeneize, por el mediocampo. Allí, Román dejó bien claro que para él "el único cinco que juega como un diez es Sergio Busquets".

"Busquets confundió al fútbol mundial, porque desde que apareció él tenemos la creencia que el cinco tiene que jugar con buen pase y empezamos que si el equipo juega mal es porque el cinco no da un pase. Ya nos olvidamos que el cinco tiene que marcar y meterse entre los centrales", afirmaba Riquelme hasta que fue interrumpido por Morena.

"¿Y el cinco no puede hacer todo eso?", consultó la periodista; a lo que el vice de Boca respondió contundentemente: "No, Busquets hay uno solo", sentenció de manera repetitiva. Esto generó que More no participe durante un rato de la charla, por lo que luego Román, en tono cómico, exclamó: "Seba (Vignolo) pará pará, que More no se me enoje", declaración que hizo estallar de la risa a toda la mesa de Equipo F y que hizo soltar un comentario final a Beltrán sobre lo sucedido mientras Riquelme seguía elogiando al volante español: "Me quedaría hablando un montón". ¡Tremendo cruce lleno de fútbol!