Sebastián Vignolo comenzó su programa con su editorial a la que ya nos tiene acostumbrados y, lejos de criticar el nivel de juego de Boca ante Corinthians, puso el ojo en una sola cuestión. "Siento que, sin querer, Battaglia quedó mal con sus jugadores pidiendo refuerzos en al conferencia. Ese fue un gran error", remarcó el Pollo que no esperaba tener un mano a mano con el DT minutos más tarde.

Después del análisis del juego, en el que el periodista de ESPN aseguró que "Boca va en crecimiento" y opinó que "no debe tirar todo por la borda y tiene que seguir por este camino", Diego Monroing salió en vivo desde el predio de Ezeiza con Sebastián Battaglia y le acercó un auricular para que pueda escuchar al piso. Allí comenzó el cruce...

El fuerte cruce al aire entre Vignolo y Battaglia: "El otro día dijiste..."

"¿No sentís que tus declaraciones después del partido pueden haber caído mal en el plantel", comenzó Vignolo.Rápidamente, Battaglia se defendió: "Me preguntaron por los refuerzos y respondí, fue sólo eso". El periodista contratacó con ironía: "También se puede no responder...". Y el DT del Xeneize explotó: "Si no respondía era un mal educado, creo que soy educado. El otro día lo dijiste vos...".

Claro, a Battaglia no le gustó para nada que el Pollo, en defensa absoluta de Juan Román Riquelme, dijo frases como "no hay que morder la mano del que te da de comer" y "si no te gustan las reglas del juego tenés que irte". Aparte, venía acumulando bronca de la última conferencia, donde Vignolo lo acusó de ser maleducado por una respuesta cortante a un colega.