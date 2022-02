En una de las tantas polémicas de Facundo Tello como árbitro del Boca-Independiente fue la no expulsión a Insaurralde por una piña a Villa. Antes de la acción, se vio una particular acción del colombiano.

El Independiente-Boca de anoche pasará a ser de los más recordados en los últimos tiempos. No por el resultado, no por las incidencias del juego, no por las falencias arbitrales. Todo eso estuvo presente, pero lo que hizo histórico al duelo de anoche en el LdA Ricardo Bochini fue el diluvio pocas veces visto mientras se juega un partido.

Con ese clima de protagonista, de todas formas Facundo Tello también lo fue, condicionando el partido con su flojísimo arbitraje. Desde el lado de Boca realizaron descargos hacia él, siendo los portavoces el propio Sebastián Battaglia, así como también Carlos Izquierdoz y Diego González.

Las protestas de Boca fueron por reclamar una mala expulsión a Fabra, así como también una infracción de Leandro Benegas que era para roja y no vio ni la amarilla, y sumado a ellas la insólita decisión de parar el juego a dos minutos del final cuando los últimos minutos se estuvo jugando con el mismo estado del campo y del clima. Pero la más alevosa, y que tuvo la crítica más feroz, fue la trompada que Juan Manuel Insaurralde le dio a Villa en el primer tiempo.

En apenas 19 minutos que llevaba el partido, el "Chaco" tuvo al colombiano mano a mano y, antes que lo supere en velocidad, lo arremetió con una piña directo al mentón que dejó al delantero de Boca tendido en el suelo totalmente adolorido. Tello solamente lo amonestó y era jugada de roja directa por la alevosía del hecho.

Segundos antes del "cortito" de Insaurralde, Villa hizo un gesto llamativo. Como sabiendo la que se le venía, el 22 de Boca puso cara de preocupación en los instantes previos a recibir la trompada. Es que ya entre ellos dos hay historia, ya que en el último enfrentamiento entre sí, Insaurralde lo pisó adrede en dos ocasiones al colombiano. En ese encuentro, el defensor de Independiente también zafó de la roja. Mirá el video.