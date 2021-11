Esta semana, Juan Román Riquelme confirmó por qué un futbolista no pudo llegar a Boca en el último mercado de pases. "Nos dejaron el club con deuda. No pudimos traerlo porque no nos dejaron plata. ¿Quieren escuchar todo eso? Se los digo", señaló. ¿A quién hizo referencia? A Roger Martínez.

La intención del consejo de fútbol era traer al colombiano para jugar la Copa Libertadores pero la operación no prosperó. "Los jugadores que trajimos nos han rendido, porque le ganaron a Mineiro y eliminaron dos veces a River. Yo disfruto mucho porque amo a este club y lo voy a cuidar mucho", sostuvo el vicepresidente del Xeneize.

Ahora Martínez es noticia por una acción viral que protagonizó. Por la fecha 17 de la liga mexicana, su América de México se enfrentó a Rayados de Monterrey. A los 26 minutos del segundo tiempo, tuvo la chance de abrir el marcador y convirtió de penal, pero la jugada terminó en el VAR.

Como en aquel gol de Martín Palermo ante Platense en el 1999, Roger se resbaló y pateó con las dos piernas. La acción fue revisada por el videoarbitraje y se anuló por "doble toque". El partido se reanudó con tiro libre indirecto para Monterrey y el partido finalizó sin goles.