Desde hace un tiempo, es habitual que en muchas transmisiones radiales, a la par que en el aire de la AM o FM, se armen tranmisiones en vivo a través de Instagram o alguna otra red social. Así fue como quedó grabado el momento en el que el padre de Juan Román Riquelme fue a discutir con Roberto Leto.

El reconocido periodista partidario de Boca estaba al aire por AM 990 y de la nada, en el entretiempo del partido ante Sarmiento, apareció "Cacho". Allí comenzó un intenso diálogo, siempre en el marco de la cordialidad, porque se conocen des de hace mucho tiempo. En concreto, el papá de Román fue a defender a un jugador.

"Escuchame una cosa. Vos no sabés de fútbol, nosotros opinamos. El 8 es crack. Cardona... Dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol", le dijo Cacho a Leto. Y el cronista se defendió: "Pero después se lesiona y juega cinco partidos, Cacho, aterrizá".

El padre del vicepresidente de Boca no cedió y siguió con su defensa para el colombiano. "No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá de que es crack, hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él, hoy le dio cátedra a todos", aseguró.