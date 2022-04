Con goles de Pablo Magnín y Lucas Blondel, Tigre venció a Rosario Central por 2-0 en Victoria. Y nuevamente "Equi" Fernández fue protagonista. El volante central cuyo pase pertenece a Boca la está rompiendo en "El Matador" y ahora se llevó todas las miradas con una acción viral: fue a trabar con la cabeza.

La jugada fue rápida pero en la repetición se vio con claridad. Fernández fue a realizar un quite y le ganó a su rival en la lucha cuerpo a cuerpo, pero la pelota se fue un poco y vio que se aproximaba otro futbolista de Central. Por eso el juvenil que la rompió en 2021 en la Reserva del Xeneize se tiró con la cabeza para disputar ese balón. Finalmente la jugada se cortó por una falta previa, pero los hinchas de Boca se volvieron locos.

Después del partido, en una charla con ESPN, "Equi" explicó cómo vivió esa jugada y por qué se decidió: "Adiviné lo que iba a hacer el rival y cuando me quedó media larga, como no escuché el silbato, fui a trabar con la cabeza por las dudas, por si venía la contra".

"No, no dudé, lo hice porque me salió y justo quedó ahí. Estoy muy contento por la victoria", sentenció Fernández. El mediocampista está a préstamo en Tigre hasta diciembre pero hay rumores de que Boca podría pedir su regreso al plantel a mitad de año.