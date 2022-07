Boca atraviesa un momento delicado. Post eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final, el Xeneize decidió dar por terminado el ciclo de Sebastián Battaglia y hay varios futbolistas que caminan por la cuerda floja. Darío Benedetto es uno de ellos y más después de la entrevista que brindó en ESPN con Sebastián Vignolo. Ahora, tras sus dichos, una imagen de Cali Izquierdoz en la práctica llamó la atención.

"No fue un mensaje para nadie, el grupo está más unido que nunca. Marcos fue a abrazar al Cali, que estaba un poquito bajoneado por encontrarse afuera, para darle confianza y que levante cabeza", dijo este miércoles Pipa bancando al ex capitán. Un día después, al ex Lanús se lo pudo ver apartado del plantel. ¿Por qué?

La imagen de Izquierdoz en la práctica de Boca tras las palabras de Benedetto

Mientras todo Boca entrenaba a las órdenes de Hugo Benjamín Ibarra, Cali Izquierdoz y Pola Aranda lo hicieron de manera diferenciada. Es por eso que la cámara de ESPN los captó caminando por fuera de la cancha yendo de kinesiología al gimnasio.

Aparte, cabe destacar que Benedetto dejó en claro que el defensor central es una de las mejores personas con las que compartió plantel en su carrera: "Al Cali Izquierdoz lo quiero siempre en mi equipo, le voy a dar la cinta de capitán toda la vida". ¿Cómo seguirá esta historia?