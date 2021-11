La joya de Colón hizo una de Neymar y le tiró un sombrero de bicicleta a Callegari en el partido contra Platense. Luego, fue insólitamente amonestado por esto. De no creer.

Facundo Farías es de las máximas promesas del fútbol argentino y no es una novedad. El chico es tan talentoso que es probable que no dure mucho tiempo más en Colón porque varios equipos con billetera más gorda lo vendrán a buscar en el mercado de pases.

Sin ir más lejos, el delantero es el sueño de Riquelme para que se convierta en refuerzo de Boca en la próxima ventana de traspasos, ofreciendo una particular forma de pago con un intercambio por un jugador de jerarquía del plantel.

Y esta tarde en el partido entre el Sabalero y Platense, el juvenil mostró todo su talento, sacando a relucir un lujo que no muchas veces es visto en el fútbol argentino. Cuando el partido estaba 2 a 0 a favor de los de Eduardo Domínguez, Farías le tiró una bicicleta por encima de la cabeza a Stefano Callegari que dejó boquiabiertos a todos los espectadores.

Insólitamente, luego de esa acción vio la tarjeta amarilla por motivos desconocidos. No hubo infracción, no hubo mano, no hubo reclamos o insultos. Simplemente, Néstor Pitana lo amonestó por ese lujo que se llevó todos los flashes.